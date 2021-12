Incidente sul lavoro al San Gerardo, operaio di Rho precipita da impalcatura

Un operaio di 43 anni di Rho è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nel cantiere per la nuova ala dell'ospedale San Gerardo di Monza nel pomeriggio di lunedì 6 dicembre. Il fatto è stato riportato sulle colonne di MonzaToday.

Tutto è accaduto intorno alle 16:00, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Per il momento l'esatta dinamica del sinistro non è stata accertata: non è ancora chiaro se il 43enne sia scivolato o se sia stato sorpreso da un malore e sia quindi precipitato. L'uomo, comunque, sembra indossasse tutti i dispositivi di sicurezza previsti ma nella caduta - circa tre metri di volo - avrebbe battuto la testa proprio contro l'impalcatura.

L'operaio, soccorso dai sanitari del 112, è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo. Secondo quanto trapelato pare non fosse cosciente al momento dell'intervento del personale sanitario. Le sue condizioni, comunque, sono serie: è ricoverato in terapia intensiva e la prognosi al momento è riservata.