Precipita dal trabattello e viene portato via in elicottero

Un uomo di 54 anni è rimasto ferito in gravi condizioni dopo un incidente sul lavoro, poco prima delle 9 di giovedì. L'operaio è precipitato da un trabattello sul quale stava lavorando. La caduta, un volo di un paio di metri, è stata abbastanza violenta da provocargli diversi traumi in più parti del corpo.

Sul posto, in via Papa Giovanni XXIII, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Stando alle prime informazioni della centrale operativa del 118, l'uomo è stato stabilizzato sul luogo dell'infortunio e trasportato in elicottero all'Humanitas di Rozzano.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia Abbiategrasso per i rilievi necessari per capire la dinamica della caduta.