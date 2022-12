Incidente sul lavoro a Milano: operaio precipita nel vuoto

Un operaio di 22 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere al civico 20 di via Melchiorre Gioia a Milano nel pomeriggio di giovedì 1° dicembre. Il 22enne, secondo quanto appreso da MilanoToday, sarebbe caduto in una cassaforma per il calcestruzzo da un'altezza di circa 5 metri.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con il nucleo Saf (spleo alpino fluviale) e i soccorritori del 118. L'operaio è stato estratto dalla cassaforma attraverso una barella speciale (sollevata con una gru) e trasportato in superficie dove è stato stabilizzato dai sanitari e accompagnato al pronto soccorso in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Milano e gli ispettori dell'Ats. L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora chiara.