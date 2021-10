Incidente sul lavoro, precipita nel vuoto dal tetto di un capannone: gravissimo

Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato a terra dal tetto di un capannone. È successo nella mattinata di venerdì 15 ottobre in via Garibaldi a Sant'Ilario (frazione di Nerviano, hinterland Nord-Ovest di Milano).

Tutto è accaduto un attimo prima delle 10:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'operaio (C.R., 44 anni) stesse lavorando sulla copertura del magazzino quando, per cause in via di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Un volo terribile di circa 6 metri.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma cranico e un importante trauma al volto, le sue condizioni sono delicate. Per i rilievi sono intervenuti sia gli agenti della polizia locale di Nerviano che i tecnici dell'Ats.