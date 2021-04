Un ragazzino ferito dopo che gli cade in testa telaio di una tenda a scuola Pioltello (Milano)

Un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito dopo che l'intelaiatura di una tenda è caduta colpendolo alla testa. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. L'incidente verso le 8.30 di lunedì 26 aprile nella scuola media dell'istituto comprensivo Iqbal Masih, in via Dante Alighieri, a Limito di Pioltello, hinterland est di Milano.

Il 13enne a causa dell'impatto con la riloga, del peso di circa 5 chili, ha accusato un trauma cranico, ma per fortuna le sue condizioni si sono rivelate molto meno gravi del previsto: i mezzi di soccorso accorsi in codice rosso, dopo avergli prestato le prime cure, l'hanno trasportato in ospedale in codice verde.

Al momento dell'arrivo degli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza il ragazzo era cosciente e non si trova in pericolo di vita. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, sul posto, anche gli agenti della polizia locale.