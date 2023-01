Enrico, il manager morto schiantandosi contro un camion con la sua A7

Troppo gravi i traumi e le ferite riportati. Per lui non c'è stato nulla da fare. È morto Enrico Goldoni, il 49enne originario di Soliera, nel Modenese, che giovedì scorso era rimasto coinvolto in un drammatico incidente sull'autostrada A9.

Quel pomeriggio l'Audi A7 dell'uomo si è era schiantata contro il lato destro di un camion, con la macchina che si era ridotta a un ammasso di lamiera. Estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, Goldoni era stato trovato in arresto cardio circolatorio e con traumi a testa, torace e braccio. Trasportato con manovre di rianimazione in corso all'ospedale di Legnano, si era spento poco dopo.

Originario di Soliera, Goldoni viveva tra Milano e il territorio di origine, dove lascia una figlia. Manager e imprenditore, negli ultimi anni si era specializzato nella consulenza finanziaria in ambito edilizio.