Incidente a Milano: uomo travolto da un'auto sulla preferenziale, è grave

Grave incidente martedì mattina in viale Cassala a Milano. Lì, poco dopo le 8, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 60 anni è stato travolto da un'auto. Soccorso da un'ambulanza e un'auto medica del 118, il 60enne è stato accompagnato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso.

Nello schianto, stando a quanto finora appreso, avrebbe riportato un trauma molto grave all'arto inferiore sinistro. Le sue condizioni sono delicate. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale: a loro spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni raccolte, l'incidente sarebbe avvenuto sulla corsia preferenziale all'altezza dell'incrocio tra viale Cassala e viale Romolo, dove il 60enne stava attraversando la strada.

Poche ore prima, alle 6, un altro grave schianto si è verificato allo svincolo di Sesto sull'autostrada A4, dove un camion ha speronato un furgone e si è poi schiantato contro un pilone in cemento. Il conducente del mezzo pesante, incastrato nella cabina di guida, è morto sul colpo.