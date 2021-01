Inseguimento, scappa al posto di blocco, provoca incidente e salta sul cofano: arrestato

Invece di fermarsi all'alt, ha cercato di scappare, rischiando di travolgere due carabinieri e provocando un incidente. Inseguimento nei giorni scorsi per le vie del centro di Cologno Monzese, periferia nord est di Milano. Il fuggitivo alla fine è stato fermato e tratto in arresto dai carabinieri di Sesto.

A finire in manette con l'accusa di resistenza un 30enne albanese risultato noto alle forze dell'ordine con diversi alias, nonché destinatario di un ordine di carcerazione: deve scontare due anni di carcere per reati connessi allo sfruttamento della prostituzione. Il latitante vedendo i militari mentre era alla guida di una Fiat Punto, ha subito fatto manovra per evitare il controllo, ma è stato presto raggiunto. A quel punto ha rallentato ma poi improvvisamente è ripartito, rischiando di investire due carabinieri.

È scattato un inseguimento tra le vie della cittadina, dove a causa dell'entrata in zona arancione, giravano un certo numero di auto. Per fortuna però non ci sono state conseguenze particolarmente gravi e il 30enne è stato fermato nel giro di alcuni minuti, dopo che ha provocato un impatto tra due auto in cui nessuno è rimasto ferito.

Il malvivente non si è subito arreso. Sceso all'improvviso dall'auto è saltato sul cofano e poi sul tetto dell'auto dei carabinieri, per poi cercare di scappare a piedi. Ma poco dopo è stato fermato, arrestato e poi portato in carcere a Monza. Oltra a rispondere dell'accusa di resistenza, l'uomo dovrà farsi carico delle spese per la riparazione della gazzella.