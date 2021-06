Con un chilo di droga fugge in auto e si schianta: scappa a piedi ma la sua fuga fallisce

Schianto, fine della corsa e manette. Un uomo di 41 anni, un cittadino marocchino, è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di oltre un chilo di eroina.

A fermarlo, nel pomeriggio di giovedì, sono stati i poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia, che lo hanno incrociato in auto in via Ponte Nuovo e gli hanno intimato l'alt per un normale controllo. Alla vista della macchina della polizia, però, il guidatore ha premuto il piede sull'acceleratore e ha dato vita a una spericolata fuga tra le vie del quartiere Crescenzago e del quartiere Adriano.

La corsa del 41enne è finita in viale Edison a Sesto San Giovanni, dove la sua vettura si è schiantata contro un marciapiede e si è spenta. Non contento, l'uomo ha cercato di scappare ancora - a piedi - e ha gettato via un marsupio. I poliziotti di via Schiapparelli sono però riusciti a bloccarlo di nuovo e hanno recuperato il borsello, dal cui interno sono spuntati due panetti di eroina per un peso di 1 chilo e 34 grammi. A quel punto per lui sono scattate le manette.