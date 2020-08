"Ritrovo di pregiudicati, risse violente e rischio contagio": chiuso il pub La gozadera

"Aggressioni, liti violente, ritrovi tra pregiudicati e bivacchi di ubriachi nella zona del locale". Sono questi i motivi che hanno portato il questore a chiudere il pub La gozadera di via Giacosa 12, nelle adiacenze del Parco Trotter.

Violenze, assembramenti e ritrovi tra pregiudicati

Al bar è stata sospesa la licenza per 30 giorni a partire dal 20 di agosto. Il provvedimento, si legge in una nota della questura, si è reso necessario perché "negli ultimi 7 mesi l'esercizio pubblico è stato scenario di aggressioni e liti tra gli avventori oltre ad essere un luogo abituale di ritrovo di persone pregiudicate e ubriache che bivaccano sia nell'area del pub che del vicino parco Trotter".

Nel locale, inoltre, la polizia ha accertato più volte assembramenti di persone, in palese violazione delle norme anti covid. Gli agenti sono intervenuti anche per il disturbo alla quiete pubblica causato dalla musica ad alto volume, che aveva già portato alla chiusura del locale - per ben tre volte - tra il 2017 e 2018.

Lo scorso 31 luglio, poi, durante un controllo di polizia a La gozadera, sono state fatte multe amministrative per un totale di 13mila euro. Nel locale i cani poliziotto avevano rivenuto una dose di marijuana sotto un divanetto. Infine, all'alba del 2 agosto, una volante era stata ostacolata da un uomo mentre cercava di seguire l'ambulanza che stava portato in ospedale una ragazza semi incosciente a causa dell'alcol, trovata per terra all'ingresso del locale.