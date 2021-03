I ladri che rubano 80mila euro di profumi da collezione e denaro

Il furto in via Lorenzo Bartolini, zona Cagnola, in casa del titolare di una profumeria di San Babila

Un bottino da 80mila dopo un furto nella casa del direttore di una profumeria di piazza San Babila. Il colpo è avvenuto mercoledì in via Bartolini, zona Cagnola.

Approfittando dell'assenza del padrone di casa, i ladri durante la giornata hanno forzato la porta d'ingresso dell'abitazione, sono entrati e hanno rubato alcuni profumi da collezione e circa 60mila euro in contanti, per un valore complessivo di circa 80mila euro.

La vittima, un 57enne italiano, si è accorto del furto rincasando e ha sporto denuncia. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri che indagano per rintracciare gli autori, attualmente in fuga con profumi e denaro.

Per i militari non sarà possibile avvalersi di immagini registrate: nell'edificio non è presente un impianto di videosorveglianza. Il danno subito dal titolare della nota profumeria, come da lui stesso riferito, è comunque coperto da assicurazione.