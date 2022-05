Lite tra vicini per il suv: spuntano machete, coltelli e pistola

La lite per quel suv arrivato a tutta velocità, le minacce, i toni che si alzano e la pistola impugnata verso il "rivale". Folle lite tra vicini lunedì mattina a Renate, in Brianza, dove un uomo di 56 anni è stato denunciato con l'accusa di minaccia aggravata al termine di una discussione, decisamente animata, con un 44enne che vive nel suo stesso condominio.

Tutto sarebbe iniziato quando il più giovane dei due avrebbe visto il vicino arrivare a velocità sostenuta con il suv e gli avrebbe chiesto di rallentare. Per tutta risposta il 56enne avrebbe tirato il freno a mano e sarebbe sceso con fare minaccioso verso il 44enne cominciando a insultarlo. Dopo una prima parziale calma, i due si sono rincrociati nuovamente e a quel punto sono cominciate a volare frasi come “se hai qualcosa da dirmi, dimmelo in faccia”, “se vogliamo risolvere la faccenda, spostiamoci sul retro e la sistemiamo”. Convinto dalla moglie ad andare via, il 44enne si sarebbe allontanato ma il "rivale" ha preso una pistola dal suo box auto continuando a gridare "gli sparo una scoppiettata in faccia, gli faccio un buco in testa".

A evitare il peggio ci ha pensato l'intervento dei carabinieri, che hanno identificato tutti i presenti e hanno diviso i contendenti. A casa del 56enne, poi indagato a piede libero, sono stati trovati un machete di 40 centimetri, due coltelli a serramanico e due pistole scacciacani ma senza tappo rosso.