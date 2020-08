Alitalia "rompe" con i lavoratori dei servizi a Linate, la protesta dei sindacati

Presidio di protesta a Linate da parte dei lavoratori di Airport Handling (servizi di terra): si terrà all'ingresso dell'area arrivi venerdì 7 agosto. Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil sono preoccupate per la decisione di Alitalia di mettere in discussione il contratto commerciale con Airport Handling sui voli di Linate, mettendo a rischio il posto di lavoro della stragrande maggioranza dei lavoratori di AH, che in tutto sono circa 500.

Una decisione che Alitalia ha preso a partire dal 1 agosto, e che avrebbe pesanti ripercussioni oltretutto in un periodo non facile, post-covid. Alitalia ha deciso di assumere 30 persone a tempo determinato: «Si prercarizza ulteriorrmente un setttore molto difficile obbligando di fatto AH a mantenere in cassa inttegrazione i propri dipendenti», si legge in una nota dei sindacati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«L’operazione di rilancio della compagnia aerea non si deve tradurre in un processo di precarizzazione e cannibalizzazione del settore aeroportuale nel suo complesso», si legge ancora. La richiesta è quella di un incontro urgente con il Comune di Milano e la Prefettura e, in un secondo momento, anche cn la stessa Alitalia: «L'operazione di rilancio della newco non si traduca in un processo di precarizzazione e cannibalizzazione del settore aeroportuale nel suo complesso», concludono i sindacati.