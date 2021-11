Minaccia di morte la figlia e scaglia frecce contro casa sua. Denunciato

Dopo un litigio per questioni economiche con la figlia, si è presentato davanti a casa sua armato di due balestre e ha colpito la sua abitazione scagliando le frecce. E' successo a Travacò Siccomario, nel Pavese, nel corso del fine settimana.

Protagonisti un uomo di ottantun anni e la figlia di cinquantasei. Secondo quanto riportato dai carabinieri pavesi, l'uomo si è recato dalla figlia e l'ha minacciata di morte. Poi ha scagliato i dardi, rovinando gli infissi. Si era fabbricato da solo le due balestre, sequestrate insieme a venticinque frecce e ad una pistola ad aria compressa senza il tappo rosso.

I carabinieri hanno sequestrato tutto 'l'armamento' e denunciato l'ottantunenne per minacce aggravate. L'anziano è stato poi portato in ospedale a Pavia per verificare il suo stato di salute psicofisico.