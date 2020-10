Lainate (Milano), minaccia operai con una pistola per riavere il lavoro: arrestato

Ha minacciato alcuni operai con una pistola, ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri di Rho. L'accaduto a Lainate nel pomeriggio di martedì 20 ottobre. A finire in manette un italiano 61enne pregiudicato.

L'uomo all'alba era entrato in un complesso di ditte e aveva iniziato a minacciare gli operai presenti con una pistola intimangogli di far intervenire un altro operaio, un 41enne italiano, responsabile del coordinamento delle consegne per conto di una società di trasporti per la quale l’arrestato aveva lavorato come trasportatore saltuario prima dell’attuale crisi.

I militari interevenuti sul posto hanno rintracciato il 61enne e l'hanno immobilizzato. Poi sul suo furgone hanno trovato un revolver Smith&Wesson con matricola abrasa. Mentre nella sua casa, nascosti dentro una bombola di gas vuota e sigillata, hanno rinvenuto 27 proiettili di vario calibro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo le perquisizioni, il pregiudicato è stato arrestato e portato in carcere a San Vittore. Dovrà rispondere dell'accusa di porto abusivo di arma clandestina, oltre che di ricettazione e minaccia aggravata, reati per i quali è stato denunciato.