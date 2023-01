Il minorenne che ruba l'auto al padre per andare a comprare le sigarette: finisce male

Era seduto al posto del conducente e nonostante fosse dietro il volante è bastato uno sguardo agli agenti per accorgersi che quel viso fosse giovane. Forse troppo per potersi mettere alla guida. E così hanno fermato il veicolo e per il conducente, 17 anni, senza patente, sono arrivati i guai.

La vettura, una Fiat Croma, è stata notata nel pomeriggio di sabato 21 gennaio in via Verdi a Seeregno da una pattuglia della polizia locale impegnata in un servizio di controllo. La macchina era ferma, all'altezza di via Don Orione, ma appena il guidatore ha notato l'auto dei ghisa ha accennato una ripartenza. Una volta fermato, il conducente ha subito dichiarato di non essere in possesso della patente di guida e di avere 17 anni.

Il veicolo è risultato di proprietà del padre del ragazzo, residente a Cinisello. Il minorenne, secondo quanto ricostruito, aveva preso le chiavi dicendo di aver dimenticato alcuni effetti personali in macchina. In realtà, il giovane aveva poi sottratto l'automobile per andare a comprare le sigarette. Una bravata che, purtroppo, è costata cara alla famiglia con tre mesi di fermo del veicolo e multe che superano i 2mila euro.