Giostraio muore mentre si allaccia alla corrente, Simon stava per diventare papà

La scarica non gli ha lasciato nessuno scampo. Lo ha ucciso praticamente sul colpo. Dramma mercoledì pomeriggio a Ghisalba, nel Bergamasco, teatro di un incidente costato la vita a un ragazzo di 28 anni, Simon Turri, un giovane italiano residente a Monza.

Stando a quanto finora appreso, il 28enne era arrivato verso le 13 dalla città brianzola - dove aveva una sua giostra per bimbi - per raggiungere i parenti di sua moglie, che tra qualche settimana diventerà mamma. Così, una volta giunto nella piccola cittadina bergamasca, si era sistemato nell'area di via Borsellino, accanto a dove tradizionalmente viene allestito il luna park per Ferragosto e dove si trovavano i suoceri.

La tragedia si sarebbe consumata mentre il ragazzo - discendente di una famiglia di giostrai - cercava di allacciare il suo caravan a una colonnina elettrica: in quel momento sarebbe stato folgorato e sarebbe crollato al suolo. Soccorso dai medici del 118, dai carabinieri e dai vigili del fuoco, per lui non c'è stato nulla da fare.

I militari hanno svolto tutti gli accertamenti del caso e sulla morte del 28enne sarà di sicuro aperto un fascicolo in procura, che chiarirà tutti gli aspetti dell'accaduto. Enel ha poi precisato che l’impianto con il quale è avvenuto il contatto è privato e situato a distanza rispetto al punto di consegna delle fornitura di E-Distribuzione che alimenta l’area delle giostre.

La camera ardente del 28enne verrà allestita a Monza, mentre i funerali si terranno a Parabiago, nel Milanese.