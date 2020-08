Tragedia in stazione, uomo travolto e ucciso da un treno in corsa: è morto sul colpo

Serata di sangue quella di lunedì a Legnano, teatro di un incidente ferroviario costato la vita a un uomo. Il dramma si è consumato alle 23.15 proprio nella stazione del Milanese, già in passato "colpita" da episodi simili.

Stando a quanto finora appreso, la vittima - la cui età e identità non sono ancora note - è stata travolta da un convoglio all'altezza del binario 3, all'inizio della banchina. Il treno che ha investito l'uomo sembra non dovesse fermarsi in stazione e per questo viaggiava a velocità sostenuta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia ferroviaria, i vigli del fuoco e un equipaggio del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Non è noto, ad ora, se si sia trattato di un gesto volontario o di una tragica fatalità.