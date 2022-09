Precipitano tre 14enni in montagna: uno morto, gli altri in pericolo di vita

Tragedia in montagna per un ragazzo di 14 anni, residente in provincia di Varese, morto dopo essere precipitato per circa 100 metri durante un'escursione che stava effettuando domenica mattina in Svizzera, in compagnia di amici. Il gruppo si trovava nel territorio di Blenio, nell'omonima valle, e precisamente nella località di Ghirone, nella zona del rifugio alpino Capanna Scaletta.

Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, verso mezzogiorno, mentre camminava sul sentiero, il giovanissimo è precipitato travolgendo un coetaneo che faceva parte dello stesso gruppo di escursionisti, anche lui originario del Varesotto. Un terzo 14enne, residente in Svizzera, che si trovava in zona per caso, ha tentato di soccorrere i due, ma è a sua volta precipitato.

Sul posto gli agenti di polizia cantonale, nonché i soccorritori della Rega e del Sas, la guardia aerea e il soccorso alpino svizzero. Purtroppo questi non hanno potuto far altro che constatare la morte del 14enne caduto per primo, mentre hanno recuperato gli altri due e li hanno trasportati in elicottero in ospedale a Lugano, dove si trovano in gravi condizioni ed in pericolo di vita. E' intervenuto anche il Care Team per prestare supporto psicologico.