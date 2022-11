L'automobilista dei record: in giro in auto senza nessun documento

Lui non aveva la "licenza". L'auto non aveva praticamente nulla. Un uomo di 35 anni, cittadino italiano, è finito nei guai giovedì scorso a Bresso dopo essere stato trovato, senza patente, alla guida di una macchina senza assicurazione né revisione, entrambe chiaramente obbligatorie.

A fermarlo, e multarlo, sono stati gli agenti della polizia locale, che verso le 18 lo hanno incrociato di fronte al Parco Rivolta e, grazie al tablet, hanno subito verificato che la vettura non aveva la copertura assicurativa da circa due anni. A quel punto, il 35enne è stato seguito e fermato in via Vittorio Veneto, nel controviale del parco del cimitero.

Lì, le nuove sorprese: gli uomini della Locale hanno infatti accertato che la patente del conducente era stata revovata una decina di anni fa e che l'auto non era revisionata. Per lui sono quindi scattate una serie di maxi sanzioni e il sequestro del mezzo.