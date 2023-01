In due ore 20 multe e 3 aggressioni sui treni del 'terrore'

Un viaggio da 'incubo'. In due ore a bordo dei treni lungo le linee Z221 tra Carate e Monza e sulla Z203 tra Monza e Muggiò tre aggressioni verbali nei confronti del controllore, altrettante fughe di persone che non avevano il biglietto e venti multe.

Un viaggio da dimenticare quello raccontato da Alessandro Corbetta, consigliere regionale in quota Lega. "Sono troppi gli episodi di violenze e atti vandalici compiuti da baby gang e abusivi, spesso extracomunitari, ai danni dei viaggiatori, dei controllori e dei mezzi di trasporto - il commento dell'esponente del Carroccio -. Una situazione intollerabile alla quale bisogna mettere fine sia per rispetto di chi correttamente utilizza i mezzi pubblici sia per gli autisti e i controllori costretti a subire, ogni giorno, attacchi e insulti vergognosi”.

Corbetta abbraccia e sostiene la richiesta che il governatore Attilio Fontana ha inviato recentemente al Viminale. Il governatore ha chiesto la reintroduzione delle guardie giurate private sui mezzi pubblici di trasporto regionali. Una proposta nata in Brianza l'anno scorso dall'allora consigliere comunale della Lega Salvatore Russo che aveva più volte denunciato le aggressioni fisiche e verbali nei confronti di autisti e di controllori. Una proposta poi arrivata in Regione attraverso il consigliere Corbetta.

“Nell’ambito dell’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 presentato un ordine del giorno per chiedere a Regione di farsi parte attiva in questa direzione. Il nostro appello è stato ascoltato - conclude -. L’obiettivo di reintrodurre i vigilantes e le guardie giurate sui mezzi si affianca a quello di permettere anche agli agenti della polizia locale di svolgere le funzioni di controllo sui treni in accordo con la polfer e i carabinieri, una sperimentazione che ha già dato risultati positivi. Questo supportando economicamente, tramite l’intervento di Regione Lombardia, almeno i comuni sopra i 30mila abitanti”.