L'uomo in scooter che in pochi minuti prende 5.300 euro di multe

Multe per 5.300 euro. Un cittadino senegalese di 39 anni è stato sanzionato dalla polizia locale di Brugherio, in Brianza, in seguito a un controllo nella mattinata di giovedì 25 maggio.

Erano da poco passate le 10 quando una pattuglia impegnata in un posto di controllo sulle strade della città ha fermato un ciclomotore. Il proprietario, residente in città, non aveva la patente perché mai conseguita e nonostante questo guidava indisturbato il mezzo.

Il motorino inoltre è risultato senza revisione. Una volta redatti i verbali di accertamento delle violazioni, per il 39enne è arrivata una multa da 5.300 euro ed è scattato il fermo del ciclomotore per tre mesi.