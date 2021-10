Il milanese che ferisce un poliziotto alle spalle e gli altri 60 'nogreenpass' denunciati

Un arresto e 57 denunce. Questo il bilancio del corteo no green pass, non autorizzato che si è svolto in centro a Milano sabato 9 ottobre, vedendo la partecipazione di 5mila persone che hanno creato disagi al traffico, si sono scontrate in più punti con le forze dell'ordine e hanno cercato, senza riuscirvi, di bloccare i treni.

A finire in manette un 25enne milanese che, davanti alla stazione centrale di Milano, ha colpito violentemente alla schiena un poliziotto in servizio, causandogli gravi traumi. Il giovane manifestante è stato bloccato a Porta Venezia mentre cercava di allontanarsi in metro.

Sono 48, invece, i partecipanti al corteo che verranno denunciati per interruzione di servizio pubblico e violenza privata. Altre 6 persone, poi, saranno deferite, oltre che per i reati suddetti, anche per istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata. Altri 3, infine, i manifestanti denunciati anche per rifiuto di indicazioni sulla propria identità, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.