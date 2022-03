Occupato anche il liceo Einstein, è la 19esima scuola 'presa' dagli studenti

Un altro blitz. Non si ferma la protesta degli studenti milanesi, da inizio anno impegnati in una sorta di "staffetta" per urlare tutta la loro rabbia nei confronti di una scuola che non riconoscono più come loro.

L'ultimo istituto a "cadere", lunedì mattina, è stato il liceo scientifico Einstein, che è stato occupato da centinaia di studenti che hanno preso possesso del cortile, come era già accaduto lo scorso fine settimana al Berchet, al Pasolini e al Brera, non senza qualche momento di tensione. Prima di decidere per l'occupazione, anticipata anche da un'assemblea pubblica, i rappresentanti degli alunni avevano anche chiesto ai compagni di partecipare a un sondaggio per avere la loro opinione sulla scuola, sulla didattica a distanza, sulle difficoltà degli ultimi anni segnati dall'epidemia di covid e sull'esame di maturità.

Le richieste dei ragazzi dell'Einstein sono praticamente le stesse di tutti i giovani degli altri 18 istituti già "presi" in questi mesi. L'occupazione, hanno spiegato dal collettivo "Il nodo", è "il mezzo fondamentale per iniziare un'opera di riappropriazione del ruolo da protagonisti che abbiamo all'interno della scuola".

"Gli ultimi due anni di Dad hanno fatto emergere problemi che hanno affossato il nostro sistema scolastico da decenni - hanno denunciato ragazze e ragazzi -. Il disagio umano, psicologico che noi studenti ci troviamo ad affrontare non è più tollerabile. E ci troviamo qui per far sentire la nostra voce. Non è un gesto mirato alla sola critica del sistema ma ad elaborare delle vere e proprie proposte per ricostruire la scuola che noi viviamo quotidianamente". Per questo gli studenti alla fine dell'occupazione presentaranno un "manifesto con tutte le nostre proposte" che possa essere "la base per una riforma necessaria".