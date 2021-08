Il forte odore di plastica bruciata a Milano

Tam tam sui social per capire da dove provenisse e fosse pericoloso per la salute

Acre odore di bruciato e puzza di plastica e gomma sciolta. A Milano sono in tanti ad averlo sentito durante la tarda serata di giovedì 26 e le prime ore di venerdì 27 agosto. In molti hanno segnalato nei gruppi sui social la presenza di questo "misterioso" odore, soprattutto in alcuni quartieri del Municipio 7 - Baggio, Quartiere degli Olmi, Figino, Quarto Cagnino, Quinto Romano, Forze Armate e San Siro - ma anche altrove come in zona Sempione, Sarpi e sempre sui social c'è chi sostiene anche in zona Niguarda e viale Monza.

Cos'era l'odore di bruciato a Milano?

A bruciare, stando a quanto accertato da MilanoToday con i vigili del fuoco del comando provinciale e con la polizia locale, non era nulla di tossico o particolarmente rischioso per la salute ma alcune baracche di legno che si trovano in un'area verde tra Via Giuseppe Via Giuseppe Gabetti e via Domokos, accanto al parco Piazza D'Armi, alle spalle dell'ospedale San Carlo. Le fiamme hanno incenerito anche quanto c'era all'interno e nelle immediate vicinanze dei capanni - per cui plastica e gomma - ma fortunatamente non hanno provocato feriti, né intossicati.

I pompieri sono arrivati sul posto con diversi mezzi per domare le fiamme, scoppiate per cause ancora da accertare, e circoscriverle. Il vento della serata ha fatto il resto e l'odore del fumo si è propagato per una buona fetta della città.

Puzza di bruciato: il tam tam sui social

L'allarme "olfattiva" ha messo in guardia decine di cittadini che si sono riversati sui social per cercare di capire la provenienza della puzza e la sua eventuale pericolosità. "C'è un forte odore di bruciato in zona viale Mar Jonio, qualcun altro lo sente? Non capisco da dove arriva", si chiede qualcuno. "Scusate ma ieri sera in via Albertinelli che cosa è successo? Si sentiva odore forte di bruciato e hanno bloccato l'accesso", domanda qualcun altro già venerdì mattina.

E ancora: "Si sente anche a Quinto Romano odore di gomme bruciate" o "a piazza Axum/don Gnocchi c'è un forte odore di bruciato (gomma o plastica) e ambulanze e volanti che passano in continuazione". E così via in un crescente tam tam di preoccupazione: "Scusate qualcuno mi sa dire perché l'aria stasera puzza così di bruciato? In zona Gianicolo/Don Gnocchi è irrespirabile".

Finché a notte fonda qualcuno non ha sciolto i dubbi di tutti: "Gentilissimi ho appena parlato con i vigili urbani, confermano incendio in zona che è stato domato. Mi hanno assicurato che pur essendo l'odore sgradevole, non si tratta di sostanze tossiche. Unico consiglio - conclude saggiamente il cittadino informato - per chi riesce a dormire è quello di chiudere le imposte".