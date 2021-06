Omicidio in via Lombroso a Milano: 29enne arrestato a Verona

Un 29enne è stato arrestato a Verona con l'accusa di aver ucciso Badr Ettouri, il 33enne morto lo scorso 30 maggio dopo essere precipitato nel vuoto in via Cesare Lombroso, nell'area ex So.Ge.Mi.

L'uomo, un cittadino marocchino irregolare in Italia, è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato, coordinati dalla procura della Repubblica di Milano, perché è gravemente indiziato dell'omicidio del connazionale Ettouri, un clochard anche lui irregolare nel nostro Paese. La morte era avvenuta nella notte e al momento la dinamica dei fatti e il movente sono ancora oggetto di indagine da parte della Squadra Mobile di Milano, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Bruna Albertini e dell'aggiunto Laura Pedio.

In base a quanto emerso dagli accertamenti, la tragedia si sarebbe consumata per via di una colluttazione tra l'arrestato e la vittima sul ballatoio di un magazzino abbandonato all'interno dell'ex area So.Ge.Mi. L'ipotesi è che alla base della lite vi fosse una questione economica relativa alla vendita di refurtiva. Al culmine del diverbio, passato allo scontro fisico, il 29enne avrebbe spinto Ettouri oltre la balaustra, facendolo cadere da un'altezza di circa 7 metri.

Il 33enne era morto sul colpo per il violento schianto al suolo. Il presunto omicida era fuggito subito dopo il terribile accaduto, rendendosi irreperibile fino a domenica scorsa, quando è stato fermato nella stazione di Verona dagli agenti della polizia ferroviaria di Verona Porta Nuova, in fuga, verosimilmente, verso altre regioni.

La scena del crimine è stata sequestrata per consentire anche alla Polizia Scientifica di Milano di procedere ad eventuali ulteriori sopralluoghi, rilievi ed acquisizioni. Nella mattinata di giovedì 17 giugno il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha convalidato il fermo del presunto autore del delitto, il quale è stato condotto in carcere a Verona, e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Milano per la prosecuzione dell'attività d'indagine.