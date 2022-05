Incidente sul lavoro a Milano: operaio inciampa e si ferisce gravemente

Un uomo di 42 anni trasportato in ospedale in codice rosso. Incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì 12 maggio, intorno alle 9.30, in un cantiere edile di via Eritrea, zona Quarto Oggiaro.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, 118, con ambulanza e automedica, e la polizia locale di Milano. L'operaio, straniero, è stato calato fuori dalla palazzina in costruzione dai pompieri, soccorso per gravi traumi alla schiena e al bacino e portato in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, come riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, il 42enne era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi per accertare la dinamica dell'infortunio sono affidati agli agenti della locale. In base alle prime informazioni del 118, sembra che l'uomo stesse lavorando all'interno di un cantiere, al 18° piano di un palazzo, quando sarebbe inciampato cadendo e picchiando forte schiena e bacino.