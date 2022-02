Si abbassava i pantaloni nel parcheggio: denunciato

In un parcheggio con i pantaloni abbassati. Questa l'abitudine di un esibizionista che era stato segnalato alle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi la polizia locale lo ha colto in flagrante e fermato. L'accaduto in via Di Vittorio a Senago, hinterland nord di Milano.

L'uomo, un italiano residente fuori dalla cittadina, è stato beccato mentre stava mezzo nudo all'interno della sua auto parcheggiata. Gli agenti, che già da tempo erano sulle sue tracce, durante un servizio in borghese l'hanno raggiunto cogliendolo in atteggiamenti inequivocabili. Per lui è partita una denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.

"Purtroppo anche a me all'età di 12 anni, mentre mi recavo in cartoleria nel centro di Senago era capitato un episodio simile - ha raccontato il sindaco della cittadina Magda Beretta, che si è complimentata con il comandante Fabio Tagliabue e i suoi agente -. Fortunatamente come a me all'epoca, anche alle ragazze a cui è capitato questo episodio di recente si è evitato il peggio, se non il dover vedere questo increscioso spettacolo".