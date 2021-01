Milano, trovato revolver dietro al caminetto di una baracca: arrestato un 42enne

Tra fuliggine e polvere, dietro al camino della baracca, c’era anche un “Revolver”: una pistola a tamburo calibro 38 con la matricola abrasa. E per il proprietario del rifugio di fortuna — un romeno di 47 anni già noto alle forze dell’ordine — sono scattate le manette, arrestato dai poliziotti della squadra mobile della questura di Milano. È successo nella giornata di sabato 2 gennaio in via Domokos a Milano, zona San Siro.

Gli agenti di via Fatebenefratelli sono arrivati alla porta del 42enne grazie “ad alcuni accertamenti”, si legge in una nota diramata dalla questura. I poliziotti sapevano che all’interno dell’abiazione — ricavata in un’area a orti, recintata e con cinque cani di grossa taglia a presidio — avrebbero potuto trovare delle armi. E così è stato.

Dietro al caminetto in pietra, avvolta nel cellophane, è tata trovata una pistola a tamburo. L’arma è stata sequestrata, per il 42enne sono scattate le manette: è stato trasportato nel carcere di San Vittore.