Scappa da un centro per minori di Roma: ragazza di 14 anni ritrovata a Milano

Ritrovata a Milano una ragazza di quattordici anni che era scomparsa da Roma, dove abitava in un centro per minorenni. La ragazza era scomparsa nei primi giorni di agosto, e non era la prima volta. Era già accaduto l'8 ottobre 2019, in quel caso era sttata ritrovata nella capitale.

I genitori della giovane, che risiede in provincia di Pavia, avevano contattato la trasmissione "Chi l'ha visto?". Gli investigatori romani sono riusciti, tramite una ricerca sui social network, a risalire a un ragazzo ecuadoregno, nato a Roma, che risultava in contatto con la 14enne. Questi ha riferito che si sarebbe dovuto incontrare con la 14enne, ma che poi ha scoperto che era minorenne ed era scappata dalla sua residenza e quindi si è rifiutato di vederla.

Sempre il giovane ha riferito di avere saputo che la 14enne era andata a Milano, ospite di un altro ragazzo. Gli agenti del commissariato Mecenate hanno quindi fatto partire le ricerche, trovando infine la ragazza proprio nell'abitazioonedi quest'ultimo giovane, e l'hanno riaffidata ai genitori.