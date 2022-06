La ragazzina con la sindrome di down scomparsa a Milano

Dopo ore paura e incertezza per le sue sorti, la storia di una ragazzina con la sindrome down di 15 anni a Milano è finita nel migliore dei modi. La giovane, scomparsa dalle prime ore di martedì in zona Quarto Oggiaro, è stata ritrovata nel pomeriggio all'altro capo della città ma in ottime condizioni.

La 15enne è stata riconosciuta in metropolitana da una signora di origine araba. Sui social c'era stato un veloce tam-tam con la sua foto e i dati per ritrovarla. Stava andando da sola a scuola per gli esami di terza media, all'Istituto Trilussa, ma non era mai arrivata a scuola, in via Arturo Graf. I familiari avevano lanciato un appello anche video.

Dopo il ritrovamento, è stata affidata ai carabinieri arrivati alla fermata Corvetto, prima dell'arrivo dei parenti.