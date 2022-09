Ragazzino travolto e ucciso da un treno

Travolto e ucciso sul colpo. Così un ragazzo di 17 anni è morto sotto un treno, nella tarda serata di giovedì, ad Albizzate (Varese).

Ancora al vaglio la dinamica dell'incidente. A quanto emerso il giovanissimo, residente in una comunità a Castronno (Varese) e di origine marocchina, è stato investito a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Albizzate, intorno alle 23.30.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. La circolazione ferroviaria è ripresa dopo oltre cinque ore. La Procura di Busto Arsizio (Varese) ha già disposto l'autopsia sul corpo del diciassettenne. Non si esclude nessuna pista, nemmeno quella del gesto autolesionista.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.