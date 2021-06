Milano, 16enne entra di notte in un edificio abbandonato e precipita per 5 metri

L'accaduto nella notte tra giovedì e venerdì in via Richard, zona Navigli. Sul posto 118 e polizia di Stato

Un gioco finito male ma che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Un ragazzo di 16 anni è precipitato per circa cinque metri dopo essere caduto da una balaustra all'interno di un edificio abbandonato dove era entrato per scherzo insieme a degli amici.

L'accaduto verso mezzanotte di venerdì 25 giugno in viale Giulio Richard, zona Navigli. Il gruppo di giovani per una 'goliardata' si è introdotto nel palazzo dismesso, salendo fino al 16° piano. Qui, cadendo da una ringhiera, il 16enne è volato per cinque metri fino al 14° piano. Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e polizia di Stato.

A causa dell'impatto, l'adolescente ha riportato un trauma cranio-facciale. Per fortuna, però, i mezzi di soccorso, arrivati in codice rosso, hanno poi classificato il giovane come un codice giallo, trasportandolo all'ospedale Niguarda di Milano, in condizioni serie, ma che non dovrebbero far temere per la sua vita. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia di Stato.