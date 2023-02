Parcheggia e scende: bandito con passamontagna e coltello lo minaccia e gli ruba l'auto

Minacciato e lasciato a piedi. Un uomo di 36 anni, cittadino italiano, è stato aggredito e rapinato martedì sera da un malvivente che è poi scappato con la sua macchina.

Il blitz del malvivente, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, è scattato verso le 23 in via dei Grimani, in zona Lorenteggio. Il 36enne, come ha raccontato lui stesso agli agenti, aveva appena parcheggiato la sua Kia quando è stato bloccato da un uomo con il passamontagna calato sul volto che gli ha puntato contro un coltello.

Il rapinatore, sotto la minaccia della lama, si è fatto consegnare le chiavi della vettura, è salito a bordo e si è allontanato. A dare l'allarme è stata proprio la vittima, che non ha avuto comunque bisogno delle cure dei soccorritori del 118.