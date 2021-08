Casco integrale e arma in pugno: rapina da 3mila euro nel bar di Milano

La rapina in via Roncaglia martedì sera. In azione due rapinatori

/ Via Roncaglia

Sono entrati in azione all'orario di chiusura. E hanno svaligiato tutto. Rapina riuscita martedì sera in un bar di via Roncaglia a Milano.

Verso le 19.30, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, un uomo si è presentato nel locale con un coltello in pugno e con il volto coperto da un casco integrale. Il rapinatore ha minacciato la titolare, una 49enne di nazionalità cinese, e si è subito diretto alla cassa. Dopo aver afferrato il denaro, circa 3mila euro in contanti, il bandito è uscito dal bar ed è salito a bordo di uno scooter guidato da un complice, che lo aveva atteso all'esterno.

I due hanno poi fatto perdere le proprie tracce proprio a bordo del motorino. È stata la stessa titolare, pochi minuti dopo, a dare l'allarme alla polizia. La donna, che fortunatamente non è rimasta ferita, non è riuscita a fornire ai poliziotti elementi utili per identificare il mezzo utilizzato dai rapinatori.