Le devono dare 5mila euro, ma la picchiano e scappano

Due cinesi di 27 e 29 anni, incensurati, sono stati denunciati per rapina impropria in concorso dai carabinieri.

Secondo quanto riportato dagli uomini dell'Arma, i militari sono intervenuti nelle scorse ore in via Val Lagarina, dove una donna cinese riferiva di essere stata poco prima aggredita dai due. Doveva recuperare del denaro contante che aveva in precedenza consegnato a questi individui. I militari accertavano che gli indagati si erano conosciuti e accordati su internet per uno scambio di denaro di diversa valuta, a seguito del quale la donna avrebbe consegnato ai due 5mila euro in contanti, ricevendo in cambio un bonifico dello stesso importo in valuta cinese.

Durante lo scambio, la donna si è accorta di non aver ricevuto il bonifico pattuito. Qui ha cercato di riprendersi il denaro già elargito, e in tutta risposta è stata malmenata dai due connazionali che trattenevano la somma cercando di guadagnarsi la fuga. Gli uomini sono stati fermati dai carabinieri.

La somma di denaro è stata recuperata e consegnata alla donna che ha riportato lievi ferite lacero-contuse alla testa e alle braccia. È stata trasportata all'ospedale Niguarda per essere medicata.