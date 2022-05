Deve scontare più di 10 anni di carcere ma è libero nel campo nomadi

Ricercato dopo la condanna per rapina e altri reati, avrebbe dovuto trovarsi in carcere, ma era in un campo nomadi del Milanese. L'uomo, un 63enne pregiudicato e senza fissa dimora, è stato rintracciato e arrestato, dopo un breve inseguimento, dai carabinieri.

Sulle tracce del 63enne, colpito da ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino, si era messo il Nucleo investigativo di Genova che è riuscito a localizzarlo nei pressi dal campo nomadi alle porte del capoluogo lombardo.

L’uomo era ricercato da alcuni mesi poiché giudicato responsabile dei reati di rapina in concorso, simulazione di reato, calunnia, porto abusivo di armi, furto aggravato e false dichiarazioni, commessi tra gli anni 1999 e 2011 nelle città di Arezzo, Genova, Firenze e Torino. Era stato condannato a oltre 10 anni di reclusione. Dopo la cattura e l'arresto è stato portato in carcere a Opera (Milano).