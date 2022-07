Difende la fidanzata dagli scippatori: uomo aggredito (e rapinato)

Hanno cercato di strapparle la borsa, poi si sono scagliati contro il suo compagno che era intervenuto in sua difesa. Due fidanzati - una 51enne e un 46enne, entrambi cittadini albanesi - sono stati aggrediti e scippati domenica sera a Milano mentre passeggiavano in via Lepetit, in zona stazione centrale.

Verso le 23, stando a quanto ricostruito dalla polizia, i due sono stati avvicinati da tre uomini - descritti come nordafricani - che hanno afferrato la borsa della donna nel tentativo di portargliela via. Appena ha capito cosa stava accadendo, il 46enne ha subito cercato di aiutare la fidanzata, ma per tutta risposta è stato aggredito dai tre, che gli hanno spruzzato dello spray al peperoncino sul volto.

Nella colluttazione, gli scippatori sono riusciti anche a portare via un orologio dell'uomo, dal valore di circa 300 euro. I due non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale e hanno fornito la loro versione dei fatti agli agenti.