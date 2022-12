Il rapinatore che scappa con una bottiglia di vino in mano

Una bottiglia di vino e 300 euro in contanti. È il bottino del rapinatore che nella serata di giovedì ha fatto irruzione dentro il locale Mare Dentro in via Giambellino, a Milano.

Poco prima delle 20, senza mostrare nessun tipo d'arma, l'uomo, descritto come italiano, ha rapinato una 39enne originaria del Venezuela. La donna gli ha consegnato i soldi e la bottiglia di vino e poi ha avvertito la polizia mentre il rapinatore faceva perdere le sue tracce. Sul caso indagano gli agenti della questura.