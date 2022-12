Aggrediti e rapinati alle spalle del Duomo di Milano

Un 24enne è stato arrestato dalla polizia in piazza Missori a Milano (a poche decine di metri dal Duomo) dopo aver rapinato due persone nella serata di domenica 4 dicembre.

Entrambi i colpi sono stati messi a segno poco prima delle 22, come riferito da via Fatebenefratelli. Quando gli agenti della questura sono arrivati in Missori hanno rintracciato un uomo che corrispondeva alla descrizione delle vittime e lo hanno controllato.

Addosso gli è stato trovato uno smartphone che poco prima era stato rubato a un cittadino urlo di 32 anni. Il telefono è stato restituito alla vittima (rintracciata dai poliziotti) mentre il 24enne, cittadino marocchino e irregolare in Italia, è stato accompagnato in questura e arrestato per rapina. Nella giornata di lunedì 5 dicembre è stato giudicato per direttissima dal tribunale.