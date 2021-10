Aizzano due pitbull contro una donna, la rapinano e scappano sul bus

Due pitbull che abbaiano contro la vittima del momento per terrorizzarla. E loro, un 41enne e una 40enne italiani, pronti ad aggredirla per poi rapinarla del telefono cellulare. La scenetta si è materializzata nel pieno pomeriggio di martedì in piazza Giorgio Simone Ohm, a San Cristoforo Sul Naviglio, Milano.

La ricostruzione è della questura che, dopo l'allarme lanciato da un testimone, arriva sul posto con le volanti poco prima delle 16. Stando a quanto riferito dagli agenti, i due rapinatori - arrestati mentre cercavano di fuggire sul bus 47 - hanno prima aizzato i cani contro la vittima e poi l'hanno gettata al suolo e rapinata.

La donna, una 41enne che in quel momento stava parlando al cellulare, spaventata dai pitbull che le andavano incontro, è caduta a terra. All'istante, uno dei rapinatori - la donna - ha recuperato il telefono ed ha cercato di fuggire con il complice. Non senza prima aver riempito d'insulti la vittima, minacciandola ancora con i due animali.

I poliziotti hanno arrestato la coppia sull'autobus. Addosso avevano ancora la refurtiva, ora sono accusati entrambi di rapina in concorso.