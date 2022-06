Ragazzino accerchiato e pestato dal branco in stazione a Milano

In quattro contro uno. Con violenza e ferocia, per un telefonino. Un ragazzino di 17 anni, un giovane italiano, è stato aggredito e rapinato dal branco domenica sera in zona stazione centrale.

Il raid, stando a quanto riferito dalla questura, è andato in scena verso le 23.30 in piazza Duca d'Aosta, proprio davanti allo scalo ferroviario meneghino. Lì, il 17enne - secondo il suo racconto - sarebbe stato avvicinato, circondato e picchiato da quattro uomini, che lo hanno colpito con calci e pugni al volto e gli hanno portato via il borsello con all'interno un iPhone.

Gli agenti delle volanti, allertati dalla stessa vittima, hanno fermato poco distante un 18enne, un 19enne, un 22enne e un 26enne - tutti cittadini marocchini -, che sono stati riconosciuti dal ragazzino ma non avevano più con sé né il telefono né il marsupio. I quattro sono quindi stati indagati con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Il 17enne è stato invece accompagnato alla clinica De Marchi per essere medicato a causa delle ferite.