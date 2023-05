Esce dal carcere (in semilibertà) e spacca una bottiglia in testa a un uomo sul bus

Neanche il tempo di uscire dal carcere. Un uomo di 25 anni, un italiano detenuto a Bollate in regime di semilibertà, è stato denunciato martedì pomeriggio a Cesano Boscone dopo aver aggredito un uomo di 34 anni a bordo di un bus Atm.

Teatro della follia, avvenuta poco dopo le 17.30, è stato un pullman della linea 327. Mentre il mezzo si trovava in viale Italia, al confine con il territorio comunale di Corsico, il 25enne - completamente ubriaco - avrebbe cominciato a minacciare gli altri passeggeri. Il 34enne, cittadino libico, è intervenuto per cercare di calmarlo ma per tutta risposta il giovane lo ha colpito con una bottiglia di vetro alla testa per poi estrarre un taglierino, che fortunatamente si è rotto.

Il ferito, soccorso dagli equipaggi del 118, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas. Anche il 25enne, che è autorizzato a passare alcune ore della giornata fuori dal penitenziario, è finito in ospedale a causa delle sue condizioni. Poco dopo è tornato in carcere con una nuova denuncia per minaccia aggravata, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.