Rissa in centro al paese: tre persone denunciate

Prima la rissa, poi le denunce. Tre persone sono state denunciate dopo la rissa avvenuta in piazza Garibaldi a Pioltello nella serata di venerdì 18 novembre.

Tutto è successo intorno alle 21 quando una decina di persone - sembra tutti ubriachi - hanno iniziato a darsele di santa ragione in seguito a una lite per futili motivi passata alle vie di fatto. Quando i carabinieri della stazione di Pioltello sono intervenuti insieme ad altri 4 equipaggi del nucleo radiomobile gran parte dei partecipanti alla rissa si era allontanata e sul posto erano rimaste solo tre persone: due egiziani di 40 e 21 anni oltre a un peruviano di 54.

Sono stati soccorsi dal personale sanitario che ha trasportato il 40enne egiziano in codice giallo all’ospedale di Melegnano e gli altri due in codice verde all’ospedale San Raffaele di Milano. Per loro è poi scattata una denuncia in stato di libertà per rissa.