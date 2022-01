Rissa in Centrale a Milano a colpi di bottigliate: uomo in coma, altro grave

Serata di sangue quella di domenica in stazione centrale a Milano, dove due uomini sono rimasti feriti in maniera grave dopo essersi "sfidati" a colpi di bottiglie di vetro. Stando alle prime informazioni finora accertate, la violenza è esplosa verso le 23 in piazza Luigi di Savoia, proprio accanto allo scalo ferroviario meneghino.

Lì, per motivi ancora da ricostruire con precisione, sarebbe nata una discussione tra un 22enne egiziano e un 30enne marocchino, entrambi irregolari in Italia. Dalle parole ai fatti il passo sarebbe stato brevissimo e i due si sarebbero colpiti tra loro a bottigliate.

Il più grande dei due ha riportato ferite al volto, alla bocca e al naso ed è stato trasportato in coma al pronto soccorso del Niguarda, dove poi nel corso della notte le sue condizioni sarebbero lievemente migliorate. Il giovane, con tagli a bocca, orecchie e faccia, è stato invece accompagnato in codice rosso al Policlinico. Per entrambi il quadro clinico è delicato e grave, ma - secondo gli ultimi aggiornamenti - nessuno dei due dovrebbe essere in pericolo di vita.

Ad allertare i soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze e un'auto medica, sono stati gli agenti della Polfer che erano in servizio nella zona della stazione. Sul posto sono poi arrivate le Volanti che hanno identificato i due e cercato di verificare le cause della rissa, che sarebbe comunque nata per futili motivi.