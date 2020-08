Folle violenza in Centrale: uomo accoltellato e donna picchiata, aggressore in fuga

Notte di sangue quella tra giovedì e venerdì in via Giovanni Battista Sammartini, la strada che scorre dietro la stazione centrale di Milano e i cui giardinetti e marciapiedi diventano spesso rifugio per sbandati e senzatetto.

La violenza, stando a quanto finora ricostruito, è esplosa pochi minuti prima dell'1. A farne le spese sono stati un ragazzo di 23 anni, cittadino marocchino, e una donna di 27, lei tunisina. Il 23enne è stato colpito con due coltellate al torace e all'addome, mentre lei sarebbe stata ferita con alcuni colpi all'addome. I due sono stati soccorsi dal 118 e poi accompagnati in ospedale: lui è stato ricoverato al Niguarda proprio per i fendenti, mentre lei è finita al Fatebenefratelli. Le condizioni più preoccupanti sono quelle del giovane, anche se fortunatamente le coltellate non dovrebbero essere andate troppo in profondità e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I due sono già stati ascoltati dai carabinieri, ora al lavoro per ricostruire l'accaduto. I ragazzi hanno spiegato che ad aggredirli - per motivi ancora non chiari - sarebbe stata una terza persona, poi fuggita prima dell'arrivo dei soccorritori e dei militari. Le indagini continuano.