Pusher spariti (ma trasferiti): il comune "a spaccio zero"

A Ceriano Laghetto nel mese di agosto non si sono visti spacciatori. Ad annunciarlo con orgoglio è il vicesindaco Dante Cattaneo con un messaggio su Telegram. Cattaneo da anni porta avanti una battaglia contro lo spaccio nel parco delle Groane, la grande area verde che si trova tra la Brianza e il Milanese che da tempo fa i conti con criminalità e droga.

L’annuncio di pusher zero nel suo comune è arrivato dopo la segnalazione di un cittadino che aveva da poco incontrato un pusher nella vicinissima Solaro. "Della serie gli stravaganti incontri quando superi il 'confine' e ti avventuri nei boschi solaresi - si legge nel messaggio - A Ceriano abbiamo raggiunto l'obiettivo spaccio zero in questo mese di agosto, grazie ad un grande (e faticoso) lavoro di squadra", le parole di Cattaneo.

Un risultato che nel paese confinante non sarebbe invece stato raggiunto. E Cattaneo l'ha trasformata subito in polemica politica: "A Solaro non so se gli amministratori locali del Pd si rendano conto che metà dei loro boschi sono di fatto impraticabili per queste presenze inquietanti".

Nel parco delle Groane anche questa estate la polizia locale ha organizzato diversi maxi pattugliamenti, all'interno del progetto Groane finanziato dalla regione Lombardia. E proprio alla fine di luglio un pusher era stato messo in allarme da alcuni pasasanti. Scappando aveva perso uno zainetto nel quale le forze dell'ordine hanno trovato un taser e 12 powerbank.