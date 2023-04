Vendita notturna di 'coca' in Porta Romana: un arresto

Un uomo è stato arrestato per spaccio dopo essere stato trovato con droga e contanti, di notte, in zona Porta Romana. L'accaduto intorno alle 2.30 di venerdì 21 aprile in viale Montenero.

Sul posto la polizia di Stato ha sottoposto al controllo il presunto pusher, un 40enne albanese. Con sé aveva 12 involucri di cocaina, per un totale di 9,5 grammi e 1200 euro in contanti. A quel punto per lui sono scattate le manette.