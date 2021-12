La polizia 'chiude' il sottopassaggio e controlla chi c'è: preso un pusher

Il sottopassaggio della stazione ferroviaria di Milano Certosa 'sorvegliato speciale' nel pomeriggio di giovedì 2 dicembre, verso le cinque e mezza. La polizia si è recata sul posto con varie pattuglie e ha 'chiuso' i due ingressi con altrettanti equipaggi, uno in via Mambretti e l'altro in via Triboniano. Poi gli agenti si sono introdotti lungo il sottopassaggio per effettuare i controlli anti spaccio.

E hanno trovato un pusher: si tratta di un uomo di trentaquattro anni di origine gambiana. Aveva con sé cinquanta grammi di hashish e due bilancini di precisione. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.