Cinque chili di droga, 8 mila euro e il 'registro' dello spaccio

Quattro uomini (di cui due incensurati) sono stati arrestati per spaccio di droga. Avevano cinque chili di stupefacenti nascosti in alcuni appartamenti di uno stabile della Bovisa, a Milano. L'operazione è scattata giovedì scorso, dopo che i commissariati Comasina e Bovisa avevano indivudato il palazzo come possibile 'base' per lo spaccio di droga.

Gli agenti della squadra mobile si sono così appostati nei pressi dell'edificio, in via don Minzoni, e hanno individuato un senegalese mentre parlava con alcuni uomini italiani ed entrava e usciva da alcuni alloggi, per poi mettersi alla guida di un'auto e dirigersi verso Torino. Una verifica della targa ha permesso di capire che era stata clonata, mentre l'auto era stata rubata. I poliziotti lo hanno fermato: si tratta di un pregiudicato a cui in passato erano stati sequestrati tre chili di droga.

Nel frattempo, in via don Minzoni altri poliziotti erano rimasti in appostamento. Tornati i colleghi, si è proceduto con la perquisizione dei tre appartamenti. All'interno, in totale, sono stati sequestrati tre chili di hashish, uno di marijuana e 850 grammi di cocaina, oltre a ottomila euro in contanti e un'agenda con cifre e nomi, quasi certamente il 'registro' dell'attività di spaccio. C'erano inoltre un passaporto contraffatto riconducibile al senegalese e il 'classico' materiale per pesare e confezionare le dosi di stupefacenti.

I quattro sono stati quindi arrestati: il senegalese (31enne con precedenti) e tre italiani di 23, 25 e 31 anni, due di loro incensurati.